Spaanse vrachtwagenchauffeur ziet betonblok over het hoofd door laagstaande zon en rijdt dieseltank lek

De botsing vond plaats in de Ericssonstraat in Rijen. De vrachtwagen liet een spoor van gelekte diesel achter.

De brandweer moest met spoed ter plaatse komen om te voorkomen dat de lekkende diesel in het riool terechtkwam. Het riool is ter plaatste afgedekt. De diesel is opgevangen in grote tonnen. De Spanjaard verklaarde dat hij door de laagstaande zon het betonblok over het hoofd had gezien.