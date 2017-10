SP Oosterhout kan zich niet vinden in standpunt partijtop en splitst zich af

OOSTERHOUT - De SP Oosterhout heeft besloten om zelfstandig als lokale partij verder te gaan. De Oosterhoutse afdeling van de SP kan zich niet vinden in het standpunt van de top van de landelijke SP, die niet wil dat lokale afdelingen meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen, als zij niet genoeg actie voeren. 'Want de SP is nu eenmaal een actiepartij.'

De SP Oosterhout, die nu deel uitmaakt van de coalitie in de gemeente Oosterhout, vertaalt dit als volgt: 'Het standpunt van de partijtop betekent concreet dat SP-stemmers in sommige gemeenten bij de komende gemeenteraadsverkiezingen niet langer de kans krijgen zich uit te spreken over het beleid van de afgelopen vier jaar. Die situatie doet zich helaas ook in Oosterhout voor."

'Vreemd'

Alexandra Beekers, fractievoorzitter van de SP Oosterhout: ,,De partij-top stelt actie voeren boven het raadswerk. Dat vinden wij vreemd. Het is voor ons allebéí belangrijk. Maar soms heb je gewoon te weinig leden die actief willen of kunnen zijn. Moet je het dan maar gewoon accepteren dat je als lokale afdeling niet meer mee mag doen en dat de Oosterhoutse SP-stemmers in de kou staan?"



,,We splitsen ons nu echt helemaal af en gaan als lokale partij verder", legt Beekers uit. ,,We hebben er lang over nagedacht. De koers van de SP is, sinds Ron Meyer voorzitter is, behoorlijk veranderd. De partij kijkt naar onze mening veel te weinig naar de lokale context. Ze schoffeert met haar beleid ook alle afdelingen die in coalities zijn gaan zitten."

'Verkeerde weg'

Ook in andere plaatsen doet zich een situatie als in Oosterhout voor. In Hoorn maakt de SP ook deel uit van de coalitie. De Hoornse afdeling vindt dat de SP-top 'op de verkeerde weg is' en dat actievoeren niet meer het heilige doel is. Of zoals fractievoorzitter Mathé van Stralen eerder stelde: ,,We zijn niet alleen een actiepartij meer, maar inmiddels ook een bestuurspartij."

Het uitgangspunt van de SP-top was voor sommige afdelingen in den lande redenen om als een gek te gaan flyeren (Boxtel, Borne) of enquêtes te houden (Breda). Andere afdelingen, zoals Oosterhout en Hoorn, voelen daar niets voor of hebben daar eenvoudig de mensen niet voor.

'Kort dag'

Hoe de SP Oosterhout de nieuwe lokale partij gaat vormgeven, is nog niet duidelijk. Beekers: ,,Het is kort dag, maar we willen op korte termijn concrete stappen zetten. We moeten naar de notaris om ons als partij te laten registeren. We moeten statuten hebben. We hopen voor het eind van het jaar een zelfstandige partij te zijn."