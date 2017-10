SP gaat 'actieve' Oosterhoutse afdeling opzetten

OOSTERHOUT - Het landelijk bestuur van de SP wil in Oosterhout 'een actievere' lokale SP gaan opzetten. Dat heeft het partijbestuur deze week bekendgemaakt op de Oosterhoutse website van de socialisten. Het bestuur is niet tevreden over de huidige afdeling in Oosterhout.

,,We willen in Oosterhout meer mensen bij de partij betrekken die actief de straat op gaan en die weten wat er leeft onder de mensen", zegt SP-regiovertegenwoordiger Merian Marijnissen. ,,Het gaat ons niet om de prestaties van de huidige raadsfractie. Daar hebben we niet naar gekeken. We willen in Oosterhout gewoon een actievere club. Mensen die burgers opzoeken en zich inzetten voor lokale en landelijke thema's en naar partijvergaderingen komen. Zo'n nieuwe opzet kost tijd. Daarom doen we in Oosterhout in 2018 niet mee met de gemeenteraadsverkiezingen, maar ik verwacht dat we er over vier jaar sterker uit komen."

Nieuwe partij

Dat de SP in Oosterhout niet meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 is voor de zittende, vierkoppige raadsfractie reden om een nieuwe partij op te zetten, zo maakte Alexandra Beekers, de voorzitter van de Oosterhoutse fractie van de SP, een week geleden bekend. Beekers: ,,Wij vinden het zonde om alles wat we hebben opgebouwd weg te gooien. We maken deze periode netjes af en doen volgend jaar maart als nieuwe lokale partij mee aan de verkiezingen. Voor december dit jaar maken we onze naam en ons verkiezingsprogramma bekend. We zijn socialisten, dus het programma vertoont veel overeenkomsten met dat van de SP."

Twijfels