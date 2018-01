SP doet ook in Geertruidenberg niet mee aan gemeenteraadsverkiezingen: 'Wij zijn een actiepartij en niet per se een bestuurderspartij'

RAAMSDONKSVEER - De SP doet in de gemeente Geertruidenberg niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. "Het is beter om terug te gaan naar de kern. Wij zijn een actiepartij en niet per se een bestuurderspartij", zegt afdelingsvoorzitter Maartje van Zitteren.

De afgelopen maanden werd bekend dat meerdere SP-afdelingen niet mee zouden aan de verkiezingen. Zo moest de SP in Oosterhout zich op last van de landelijke afdeling zich terugtrekken. In Geertruidenberg zou het besluit de uitkomst zijn van overleg tussen lokale en landelijke afdeling. Van Zitteren wil over de beslissing niet veel kwijt. "Dan zou ik de SP en individuen beschadigen."

'Zeer jammer'

De SP heeft momenteel twee zetels in de gemeenteraad. Raadsleden Frans van de Wiel en Piet de Peuter waren zeer actief als het gaat om actievoeren. Zo tuigden zij een handtekeningenactie op voor het behoud van dorpshuis De Haven in Raamsdonksveer. Daarnaast waren zij zeer bedrijvig in dossiers als buurthuis De Schelf, knooppunt Hooipolder en de Breetweerlaan. "We zijn de enige partij die echt zichtbaar is op straat", erkent Van Zitteren. "We willen de komende periode gebruiken om dat verder uit te bouwen. Het gebeurt namelijk op straat." De partij noemt het 'zeer jammer' dat het zo is gelopen. Van de Wiel geeft aan nog niet te willen reageren. "We komen maandag met een verklaring." Zij zitten de raadsperiode tot maart uit.

'Niet van ons af'