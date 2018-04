Sorry-limo van televisieprogramma Het Familiediner in Oosterhout: 'Sorry dat ik geen elektrische fiets wil'

Adrie stapt donderdagochtend in de witte limo, die pontificaal voor het Arendshof staat. ,,We zagen 'm per toeval. Ik had niets om sorry voor te zeggen, maar mijn partner bedacht wel iets. Ik heb het voor hem ingesproken, want hij is wat vergeetachtig.'' En daar gaat de boodschap ook over: ,,Zijn dochter heeft het moeilijk op het moment. Hij wil graag meer helpen, maar kan dat niet.''



Franka zegt in eerste instantie nee tegen Het Familiediner-team. ,,Je denkt gelijk aan iets groots'', zegt ze lachend. ,,Na even nadenken, kwam ik uit bij mijn man. Ik ben druk met de organisatie van een activiteit. Hij moppert er niet over, maar zegt weleens: 'je bent veel weg'." Net als Adrie houdt Franka haar boodschap tot de uitzending geheim: ,,Ik denk dat hij wel verrast is als hij me ineens op tv ziet!''