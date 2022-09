Sonny die in coma raakte na ongeluk in Polen kan naar Nederland: inzamelingsactie levert ruim 21.000 euro op

GORZÓW/TILBURG - Sonny Verweijmeren (35) uit Geertruidenberg, die zwaargewond raakte bij een verkeersongeval in Polen, kan naar Nederland worden vervoerd. Zijn familie hield een inzamelingsactie voor zijn transport. ,,We hadden nooit verwacht dat we binnen 26 uur meer dan twintigduizend euro bij elkaar zouden sprokkelen”, zegt zijn tante Inge Verweijmeren.

Bij het ongeluk, dat twee weken geleden gebeurde, brak Sonny verschillende botten in zijn gezicht en liep hij een schedelbasisfractuur op. Hij is in het ziekenhuis van Gorzów geopereerd en wordt daar in een kunstmatige coma gehouden. Voor betere zorg moet hij zo snel mogelijk naar het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg.

Inzamelingsactie voor transport naar Nederland

Zijn tante startte daarom een inzamelingsactie om zijn transport naar Nederland te bekostigen. In eerste instantie was de verwachting dat het vervoer via een speciale ambulance zo’n 25.000 euro zou kosten. Met hulp van kennissen wist de familie een ambulancedienst te vinden die het vervoer voor 20.000 euro kan uitvoeren.

,,Omdat hij nog aan de beademing zit, willen ze hem niet via het regulier ambulancevervoer transporteren. Er wordt nu gekeken of hij via een ‘low level jet’ kan worden vervoerd. Die vliegt wat lager vanwege de druk.”

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg heeft al aangegeven dat ze Sonny willen ontvangen op de intensive care. ,,We zijn nog met de doktoren in overleg wat voor Sonny de veiligste manier is om vervoerd te worden. Ik heb het vertrouwen dat hij een dezer dagen in Nederland zal zijn.”

,,Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis geeft aan dat ze hem uit zijn coma willen halen. Hij heeft in het ziekenhuis in Polen ook al reacties gegeven, waardoor het lijkt alsof hij eruit wil komen.” Sonny werd vanwege de ernst van het ongeluk kunstmatig in coma gehouden.

Ruim 21.000 euro overgemaakt

Woensdagavond was er al ruim 21.000 euro gestort. Volgens Inge Verweijmeren loopt het bedrag nog verder op. ,,Wij zijn de mensen die geld hebben gedoneerd heel erg dankbaar. Voor grote en kleine bedragen, het is allemaal super.”