Sonja Barend in Oosterhout: ‘Ik ben minder een rebel dan ik zou willen zijn’

Kaaiendonk hoopt op veel bezoekers: ‘Voorbereid op hoge opkomst’

9 maart OOSTERHOUT - Oosterhout hoopt zondag flink wat bezoekers te ontvangen tijdens de uitgestelde carnavalsoptocht. ,,We hopen dat veel mensen van omliggende dorpen en steden komen. Zoals in Breda het geval was, enkele jaren geleden”, zegt Joost Cornelisse van OCS De Smulnarren.