Soms spettert het in slotdebat Gilze en Rijen

GILZE EN RIJEN - In een gemoedelijke maar soms ook knetterende sfeer ploegden de zes lijsttrekkers van Kern'75, Gemeentebelang, CDA, PvdA, VVD en D66 zich maandagavond in het gemeentehuis van Rijen door het slotdebat. Een echte winnaar was er niet. Nieuwkomer D66 roerde de trom luidruchtig, maar of dat vrienden opleverde is de vraag.

Debatleider Roland Koopman, bekend van RTL Z, die in de gemeente is opgegroeid deed zijn best er een genoeglijke, maar ook inhoudelijke avond van te maken. Goed geïnformeerd, met links en rechts een kwinkslag en strak geleid konden alle fractievoorzitters hun punt maken. Niet iedereen slaagde daar even goed in.

Een miljoen

Wat zou je doen met een miljoen van de provincie? Die vraag leverde best leuke ideeën op, maar daar kon je weinig mee. Want dat miljoen komt niet. Wel leuk om een beetje te spelenvaren op een rivier van dromen. De PvdA ging voor de sociale kant, CDA naar sport, veiligheid, Kamp Rijen en jongerenwerk in Gilze, de VVD voor veilige fietspaden en meer groen in de wijken dan het onkruid. Kern'75 gooide het op bouwen en duurzaamheid en ruimte voor groen. D66 wilde de burger betrekken door plannen te laten indienen op een viertal thema's. Gemeentebelang ging het verst door burgers zelf plannen te laten indienen.

Verbale knokpartij

Onthullend waren de een-tegen-een debatjes. Met name de verbale knokpartij tussen Rolph Dols (CDA) en Frits van Vugt (D66) over de gemeentefinanciën was smullen. Dols: ,,Negentig procent van onze ambities heeft deze coalitie met Kern'75 en Gemeentebelang gerealiseerd. En we staan er goed voor.'' Van Vugt bestreed dat. ,,De coalitie is met 8 miljoen minder geëindigd dan begonnen.'' In het debat werd de discussie onnavolgbaar. ,,Ik sta hier naar twee keer Fidel Castro te luisteren'', waarschuwde Koopman. Dols wist nog toe te voegen dat als Van Vugt in het college zou komen, de CDA-wethouder financien hoopte dat Van Vugt geen financiën ging doen. Koopman meldde vooraf de burgemeester 'bebloede koppen' te hebben beloofd. ,,Dat gaan we halen.''

In het debat tussen Aletta van der Veen (Kern75) en Peter von Meyenfeldt (PvdA) werd twee jaar bakkeleien over de herinrichting van het Raadshuisplein nog eens overgedaan. ,,Onveilig plan is doorgedrukt'', vindt Von Meyenfeldt. Nee vond Van der Veen. ,,Uit zes varianten heeft de raad er één gekozen. En daar is met een werkgroep over gesproken.'' Fijntjes vroeg Koopman hoeveel ongelukken er op het plein gebeurden. Dat bleek een half per jaar te zijn. En dat was onthullend op zich.

Afval

Kwam Ariane Zwarts (Gemeentebelang) aanvankelijk zwak over, dat werd anders bij het debatje met David Vermorken (VVD) over gescheiden inzamelen van afval. Vermorken is normaal zeer scherp en een van de smaakmakers in de raad. Zwarts zat op haar stokpaardje. Vermorken is keihard voorstander van anders gescheiden inzamelen dan met ondergrondse containers zoals het plan is, maar eigenlijk weet hij dat hij in zijn eentje vecht. Toch zou hij de gemaakte keuze terugdraaien. Dat klonk niet overtuigend.

Jeugd