'Soms app ik: ik ben blij dat jij er voor mij bent'

Mascha: ,,We hebben elkaar met carnaval via gemeenschappelijke vrienden leren kennen. Toen waren we nog niet eens getrouwd.”

Jacqueline: ,,Die eerste jaren zagen we elkaar niet veel tussendoor. Alleen met feesten en in het café.”

Mascha: ,,In 1999 zijn we met de carnavalsclub verkast naar 't Zonneke. Een jaar later waren we tegelijk zwanger. Noa, mijn jongste, en jouw zoon Robin schelen maar zes weken. Samen hebben we op zwangerschapsyoga gezeten.”

Jacqueline: ,,De kinderen zijn echt met elkaar opgegroeid. En tussen de mannen klikte het ook. We zijn zelfs vijftien keer met elkaar op vakantie geweest.”

Mascha: ,,Of we gingen 's zomers met de kinderen met de trein naar Zeeland. Wij waren eens allemaal heel zomers gekleed, was het daar rotweer! Op een dijk hebben we de koelbox leeg zitten eten. De strandlakens hebben we maar om ons heen geslagen, tegen de kou.”