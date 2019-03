Sok vol cocaïne in onderbroek van dealer gevonden in Geertruidenberg

Taxichauf­feur mishandelt stappers in Oosterhout na weigeren rit, jongen knock-out geslagen

4 maart OOSTERHOUT/DEN HOUT - Een 29-jarige taxichauffeur uit Tiel is in Tiel aangehouden nadat hij zondagavond op de vuist is gegaan met twee mannen en een vrouw uit Den Hout. De chauffeur stond met zijn taxi op de Schapendries in Oosterhout toen hij een taxirit voor het drietal weigerde.