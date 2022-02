Soepeler omgaan met terrasregels in Oosterhout: ‘Meer ruimte voor winterterras’

Hartstikke groen en overal 30 km/uur in nieuwe woonwijk Tussen de Leijen met 375 woningen

RIJEN - Nog voor de zomer hoopt de gemeente te komen met een uitgewerkt plan voor de bouw van 375 woningen de komende vijf jaar in de wijk Tussen de Leijen in Rijen-Oost. De gemeenteraad, behalve GGR, stemde in met het bestemmingplan dat een deel van de grote woningbouwachterstand moet goedmaken.

