Soepeler doorrijden op verkeersader Bredaseweg in Oosterhout

Provincie: Brabant kan niet meer om arbeidsmi­gran­ten heen

11:33 DEN BOSCH - Brabant telt intussen zo’n 100.000 arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa. Dat is zo'n 7,5 procent van de beroepsbevolking in deze provincie. Omdat de Brabantse economie op volle toeren draait verwacht het provinciebestuur dat dit aantal nog verder zal toenemen. Daarom is het hoog tijd om te werken aan structurele oplossingen voor hun woonomstandigheden.