Soepbus om ouderen een hart onder de riem te steken in Lage Zwaluwe: ‘Eigenlijk is alles lekker’

Het kleine leed van de koersorga­ni­sa­tor: ‘Uiteinde­lijk zijn er geen argumenten meer om door te gaan’

2 mei Het coronavirus maait deze zomer ook alle regionale sportevenementen weg. ,,Het is klein leed, maar we missen het wel”, zegt de organisator van de Midden-Brabant Poort Omloop in Gilze. Zijn verhaal van een ijsberg die niet was te ontwijken.