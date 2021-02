‘Sociale media juist nu heel belangrijk: je wil toch nog wel íets van een sociaal leven leiden’

jong in...MADE - Denise Welten (19) uit Made is een ondernemend type. Naast regelmatig sporten, haar bijbaan, school en stage is ze ook nog eens een eigen bedrijf in social media-marketing begonnen. Ook in haar eigen leven spelen sociale media een belangrijke rol: ,,Ik denk dat het de key is in het leven van veel jongeren; hierdoor voelen we ons nu nog een beetje met elkaar verbonden.”

Je verhuisde zes jaar geleden van Den Hout naar Made. Groot verschil?

,,Made is heel anders. In Den Hout was bijvoorbeeld geen supermarkt of bakkerij en hier zit juist alles. Ik kan wel zeggen dat er een wereld voor me openging! Ondanks dat het door de scheiding van mijn ouders kwam, ben ik wel blij dat we naar Made zijn verhuisd.”

Hoe is het om op te groeien in West-Brabant? Waar houden jongeren zich mee bezig? We laten hen op deze plek aan het woord. Vandaag Denise Welten (19) uit Made.

Wat voor mensen wonen er in Made?

,,Lieve mensen, maar er is ook wel een ons-kent-onscultuurtje. Als je ouders uit Made komen, heb je een streepje voor, zeg maar. Jongeren kunnen best gemeen doen tegen buitenstaanders. Zo is er altijd wel een beetje strijd tussen jongeren uit Made en uit Oosterhout.”

Ben jij dan wel ‘geaccepteerd’?

,,Ik heb er gelukkig niet zoveel last van gehad. Ik ging hier voor de verhuizing ook al naar school en had er al veel vriendinnen. Ik voel me ook wel echt een Madese, want ik ken veel mensen in het dorp en voel me hier op mijn gemak.”

Je hebt er zelfs al een bedrijf opgericht. Hoe komt dat zo?

,,Eigenlijk is dat vorig jaar spontaan ontstaan toen ik met mijn vriendin Djarmylla een rondje liep. Zij had voor school een socialmediabedrijfje op gezet en het leek ons leuk om daar ook in het echt mee te beginnen. Niet alle ondernemers hebben wat met sociale media, terwijl dat heel belangrijk is en wij het leuk vinden om te doen. Zo is May Socials geboren.”

‘May’ is dialect voor Made. Richten jullie je alleen op ondernemers uit het dorp?

,,Voorlopig wel. We doen nu de sociale media voor twee winkels: Hip & Zo en Citroen&Chocolade. In de toekomst zouden we ook wel grotere bedrijven in Made willen ondersteunen. Bijna alle bedrijven in de Marktstraat zijn niet heel actief op sociale media, dus we hebben nog genoeg te doen!”

Er is best wat leegstand in de Marktstraat. Is dat niet jammer?

,,Ja, want die straat is heel belangrijk voor Made. Je hebt altijd wel iets nodig en dat kun je daar kopen. Nu met corona denk ik dat veel mensen de grote steden juist vermijden, dus dan is het nog belangrijker dat in Made alles te vinden is. Ik hoop dat we er met sociale media voor kunnen zorgen dat mensen aandacht blijven houden voor de lokale winkels hier. Ook na corona.”

Quote Ik ben ook wel bang om vrienden kwijt te raken door deze pandemie, omdat ik ze niet spreek Denise van Welten Spelen sociale media ook een belangrijke rol in jouw eigen leven?

,,Ik zou geen dag zonder mijn telefoon kunnen. Nu vooral. Het is natuurlijk niet goed om hele dagen op je telefoon te zitten, maar je moet wat. Je wilt toch nog wel íets van een sociaal leven leiden. Dankzij social media voelen we ons nu nog een beetje met elkaar verbonden.”



Veel jongeren voelen zich alsnog vaak eenzaam. Herken je dat?

,,Dat merk ik soms ook wel. Normaal gesproken ben ik iemand die er veel op uit gaat met vriendinnen. Op stap, terrasje pakken, dat soort dingen. Ik zie nu bijna niemand naast werk, stage en thuis. Ik ben ook wel bang om vrienden kwijt te raken door deze pandemie, omdat ik ze niet spreek. Omdat je samen ook niets meemaakt, heb je ook minder om over te whatsappen.”

Wat zou je graag weer willen doen als corona voorbij is?

,,Gewoon gezellig samen zijn. Ik kom in de zomer graag bij café t Hart in Made, lekker een drankje doen op het terras. Of lunchen bij Madame Delicieux. Ook zijn er leuke evenementen bij ’t Hof van Holland, tot op straat is het dan gezellig. Naar Sensation Waailand ga ik ook graag. Eigenlijk gewoon weer het normale leven. Daar kijk ik echt naar uit.”

Denise Welten (19) Woont met: moeder Karin en stiefvader Hans Huisdier: nee Studie: vierde jaar mbo marketing, communicatie en evenementen op het Curio in Breda Bijbaan: eigenaar van May Socials en hoofdkassière bij de Coop Hobby’s: sporten en met vriendinnen een drankje doen Verliefd: nee