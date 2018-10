Sociaal beleid knelt begroting Dongen

Ruim 56 miljoen euro is de Dongense begroting groot. In de reservekas zit tussen de acht en negen miljoen euro. ,,Maar daar teren wij nu 1,6 miljoen euro op in door het tekort in het sociale domein'', zegt wethouder René Jansen (financiën).

Doorrekening

Donderdagavond kreeg de gemeenteraad tijdens een informatieavond al een doorrekening van de financiën te zien. Aan de hand van grafieken werd met deze financiële stresstest inzichtelijk gemaakt waar op de middellange en lange termijn de meeste pijn zit. Tegenvallers laten zich bij Dongen extra voelen, want de gemeente is nu eenmaal niet gesitueerd op een gasbel of goudmijn. De reserve is dus beperkt.

De financiële tegenvallers hangen vooral samen met de overheveling van taken door de landelijke overheid naar de gemeenten, met name op het sociale vlak zoals bijvoorbeeld de jeugdzorg. Veel gemeenten zijn onvoldoende toegerust op hun nieuwe taken. Vanuit het lokale bestuur klinkt in heel het land protest.

Centrumplan

In Dongen gaat de toenemende druk op de begroting gepaard met stevige investeringen die in het verschiet liggen. Wethouder Rolf Vullings (onder meer economische zaken en openbare ruimte): ,,Denk aan het centrumplan voor Dongen en 's Gravenmoer en de natuurontwikkeling langs de nieuwe N629.'' Allemaal projecten waarvoor Dongen volgens het college in de buidel moet tasten. De schulden zullen daardoor oplopen en daar komt nog eens bij dat niet valt uit te sluiten dat de rente de komende jaren zal stijgen.