'Snelste weg naar Amphia is via deze kruising'

Met carnaval heeft de kruising de sauwelavond al gehaald, vertelt Jan Segeren van de gelijknamige woninginrichting en buurman van de kruising. ,,Wat is de kortste route naar het Amphia Ziekenhuis? Via deze kruising." De grijns zegt genoeg. ,,Er is hier een 30 kilometerzone in de Stationsstraat. Voor en na de drempel scheuren ze de stenen eruit. Als iedereen zich aan de snelheid en de regels hield, was er niks aan de hand."