Snelste brandweerboot van Nederland vaart uit Drimmelen

Brand, vermissing personen en beknellingen. Maar ook bij vrijgekomen chemische stoffen, mensen die onwel worden en voor nog veel meer zaken is de brandweer nodig. Het waterrijke gebied rondom Drimmelen en de Biesbosch is lastig te bereiken. Vandaar de speciale brandweerboot die voor zowel blussen als andere reddingswerkzaamheden kan worden ingezet.

,,Het unieke van deze boot is niet alleen haar snelheid”, aldus Corné Maas (52) teamleider brandweerteam Made. Hij was vijf jaar geleden betrokken bij het ontwerpen en bouwen van de nieuwe brandweerboot.

Maas: ,,Er moet veel op kunnen. Denk aan bepakking, bluspomp, brancard, blusslangen, naast zes bemanningsleden genoeg plaats voor slachtoffers én dan alsnog minimaal 60 kilometer per uur kunnen varen. Dat stond op ons verlanglijstje. De architect ging ermee aan de slag en dat resulteerde in dit unieke model.”

(Tekst gaat verder onder foto)

Volledig scherm Brandweerboot op de Amer. Foto: Casper van Aggelen / Pix4Profs

‘Alarmcentrale 112, wilt u politie, brandweer of ambulance?’

Kazerne in Made is het beginpunt. Bij een alarmering snellen vrijwilligers hiernaartoe. Zo ook Eric van Steen (50) en Joost van Prooijen (30) uit Made. Beiden werken als vrijwilliger bij de brandweer en zijn onder meer opgeleid als schipper. Ze laten het proces zien vanaf het moment dat ze worden opgeroepen.

Van Prooijen: ,,Werkgevers zijn op de hoogte. Als de pieper gaat, laten we alles uit onze handen vallen en zijn we weg.”

Quote Binnen 8 minuten van alarmering tot botenhuis Eric van Steen, brandweerman team Made

Volledig scherm Boothuis Drimmelen © Cobine van der Louw Het openen van de kazernedeur gaat met een code. Deze activeert vervolgens de verlichting en andere deuren, waardoor de brandweerlieden geen obstakels hebben. Naast de kleedruimte hangt een bord waarop je aangeeft welke functie je vervult. Bevelvoerder, schipper of een van de vier bemanningsleden. Maas: ,,Ieder cijfer heeft een takenpakket. Dit gaat niet om hiërarchie. Het is een systeem waardoor iedereen weet wat hij of zij moet doen.”



In de kleedruimte hangen diverse pakken. De oranje nautische pakken wegen zwaar. Niet te zien aan de snelheid waarmee de pakken worden aangeschoten. Helm en reddingsvest mee en gaan. In een busje rijden we richting de haven van Drimmelen.



,,Acht minuten. Dat is de tijd die verstrijkt vanaf alarmering tot aankomst botenhuis”, aldus Van Steen. Van Prooijen: ,,Mensen vragen regelmatig waarom we altijd met sirene rijden. Ook midden in de nacht als er niemand op de weg is. Dit is verplicht bij een voorrangsvoertuig, dus daar zit geen keuze in. Het is niet zo dat we voor de lol mensen wakker maken.”

Alle hens aan dek

Het boothuis in de haven van Drimmelen is special ontworpen voor deze boot. Op een stellage ligt de JetFire. Maas: ,,Dat scheelt in onderhoud en hij kan niet vastvriezen. Binnen drie minuten ligt de boot in het water. In die tussentijd pakken de brandweermannen hun spullen.”

Van Prooijen komt aangelopen met een grote tang. ,,Jachten zijn net als huizen goed beveiligd. Met dit ding komen we overal binnen.”

(Tekst gaat verder onder foto)

Volledig scherm Brandweermannen Joost van Prooijen en Eric van Steen. Foto: Casper van Aggelen / Pix4Profs

Dan vaart de boot de haven uit en schieten we de Amer op. Van Steen: ,,Binnen 12 minuten kunnen we bij de Moerdijkbrug zijn en binnen 18 minuten in Waalwijk. Maar we varen niet alleen over dit water. We kunnen ook binnendoor via Oosterhout naar Breda. Hier doen we inclusief de sluis 30 minuten over. Bovenop deze tijden komt nog wel de acht minuten van alarmering tot uitvaren.”

Volledig scherm Vaartijden vanaf het botenhuis in Drimmelen © Nicole Hoepelman

Quote Biesbosch is een grote watertank Joost van Prooijen, brandweerman team Made

Volgens de schippers is de boot naast snelheid ook zeer wendbaar. Zo toont Van Steen een noodstop, achterwaartse achtjes en snelle draai. Ook wordt de bluspomp geshowd. Van Prooijen: ,,Zie de Biesbosch als de grootste watertank van Nederland. Aan water geen tekort.”

Geen machocultuur

Waarvoor de boot allemaal wordt ingezet? Maas: ,,Primair voor brandbestrijding. Dit kan een woning, bedrijf, berm of bootbrand zijn. Maar zoekgeraakte mensen, drenkelingen, beknellingen, schepen in nood en assistentie duikers, politie en ambulance. Gemiddeld rukt de boot 15 á 20 keer per jaar uit. Iedere melding is weer anders.”

Quote Ongelukken met kinderen hakken er altijd in Eric van Steen, brandweerman team Made

Van Steen: ,,Ongelukken met kleine kinderen, dat hakt er altijd wel even in. Maar zelfdodingen komt ook regelmatig voor.” Van Prooijen: ,,Dit zijn zaken waar we altijd net even iets langer over napraten. Er heerst hier geen machocultuur. Je kan altijd bij collega’s of je teamleider aankloppen.”

Maas: ,,Indien nodig schakelen we slachtofferhulp in. We letten goed op onze mensen. Eigen veiligheid en gezondheid staat voorop, anders kun je ook geen anderen helpen. En dat is juist waar we voor zijn.”