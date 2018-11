Snellere aanpak Hooipolder bedreigt Huntington-centrum Kloosterhoeve: ‘Maken ons grote zorgen’

We zijn blij met deze plek. Komt de weg toch heel dichtbij, dan moeten we aan andere maatrege­len gaan denken. Kunnen we hier dan wel blijven zitten?

Alternatieve aansluiting

Wel lopen er nog gesprekken tussen Rijkswaterstaat en de gemeente Geertruidenberg over een alternatieve aansluiting: wethouder John van Vugt pleit voor een andere aansluiting vanuit de A59 naar de Eendrachtsweg. Hij zei eerder zich zorgen te maken over de situatie rond De Kloosterhoeve. Met gemeente en de woningcorporatie, eigenaar van het gebouw, wordt gewerkt aan een oplossing. De Wee: “We hopen daar ver van tevoren zekerheid over te hebben. We zijn blij met deze plek. Komt de weg toch heel dichtbij, dan moeten we aan andere maatregelen gaan denken. Kunnen we hier dan wel blijven zitten? We moeten daar serieus over praten.“