Snelheidsmeter Hooge Zwaluwe levert geld en langzamer verkeer op

HOOGE ZWALUWE – De voorlopige opbrengst van de snelheidsmeter op de Kerkdijk in Hooge Zwaluwe is 1.264 euro. Dit bedrag stond woensdagochtend op de teller, maar kan nog flink oplopen de komende weken. Ook heeft het effect op hardrijders. ‘In plaats van 93 procent hardrijders op deze dijk, is het percentage nu 85 procent’

De gemeente Drimmelen heeft sinds 7 januari een ‘snelheidsmeter met beloning’. Wanneer autobestuurders zich aan de snelheid houden, komt er geld in de spaarpot. Het totaalbedrag wordt gegeven aan een lokaal doel of project. De meter staat op de Kerkdijk in Hooge Zwaluwe.

Gevaarlijk punt

Reden voor deze locatie was volgens de gemeente dat deze plek bekend staat als gevaarlijk punt, waar veel te hard gereden wordt. ,,Het effect van de meter is dat in de eerste week al een daling zichtbaar was van 93 procent naar 85 procent hardrijders”, aldus de gemeente.

Opbrengst

De bewonersgroep Hooge Zwaluwe heeft besloten dat de opbrengst moet bijdragen aan de verkeersveiligheid van Hooge Zwaluwe. In welke vorm is nog niet besloten. ,,We hebben een bericht rondgestuurd met de vraag of mensen ideeën hiervoor hebben. Te denken is bijvoorbeeld aan een permanent smiley kastje of billboards met aanduiding van de maximale snelheid”, aldus de bewonersgroep.

Provincie