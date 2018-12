Snelheidsduivel uit Dongen rijdt linksom over de rotonde en scheurt met 100 per uur door woonwijk

Je hebt Tilburg vóór en na Roy Donders: voor de opkomst van de huispakken­ko­ning en ‘Stylist van het Zuiden’ was er het grote niets

9:46 HET VOETSTUK In de rubriek ‘Het voetstuk’ zet Sjoerd Marcelissen iemand die positief is opgevallen op een voetstuk. En iemand die negatief is opgevallen, laat hij eraf vallen.