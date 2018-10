Snelheidsactie in Dorst: ‘Wij missen onze flitspaal’

Nadat de doorgaande weg in Dorst recentelijk onder handen is genomen, verdween de flitspaal in het dorp. Volgens de normvoorschriften is de weg nu zodanig ingericht dat de automatische boeteverstrekker geen functie meer heeft. Daar wordt door de omwonende zelf heel anders over gedacht. ,,Het was een paal die veel geld opleverde”, zegt Anita Mertens. ,,Dus dat wil ook wel wat zeggen over de snelheid waarmee gereden wordt.”

Sinds zaterdag zijn er langs de weg een tiental sandwichborden, honderd posters en - op dagen dat de kliko’s buiten staan - honderden stickers te zien die passerende automobilisten moeten overhalen hun vaart te minderen. Dit is gebeurt op initiatief van een groep buurtbewoners in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland (VVN).

,,Ik kreeg zelf ook geregeld van die kleine bekeuringen op de mat, voor twee of drie kilometer te hard”, geeft Geert de Haas eerlijk toe. ,,En toch had ik liever gezien dat de paal was blijven staan.” Nicole Keepers moet ‘even goed nadenken’, maar meent in de 24 jaar dat ze aan de rijksweg woont nog nooit een bon gehad te hebben. ,,Maar pin me daar niet op vast.” Nu de paal eenmaal weg is, zal er niet snel een nieuwe geplaatst worden. ,,Daar gaat het Openbaar Ministerie over”, vertelt Sanne Beemster aan de aanwezigen op zaterdagochtend. ,,Over het algemeen zien we dat ze daar heel terughoudend mee zijn.” Waarop een van de buurtbewoners verontwaardigd reageert: ,,Met het weghalen waren ze anders snel genoeg.”