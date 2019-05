Snelheid Vrachelsestraat omlaag voor veiligheid

Compromis

Om de veiligheid te vergroten en om zowel bewoners als weggebruikers tegemoet te komen, is er nu een ontwerp uitgerold wat volgens wethouder Marian Witte (Mobiliteit) 'een goed compromis' is. Witte: ,,De veiligheid van fietsers is belangrijk. Dat is een van de redenen om de snelheid uit het verkeer te halen. Daar komt bij dat de straat door de bouw van de Contreie in een woongebied komt te liggen. Het is geen ontsluitingsweg meer. Straks rijdt er vooral bestemmingsverkeer door de straat."