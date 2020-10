Snelfietsroute Breda-Tilburg raakt in Rijen een knelpunt kwijt met een derde fietsviaduct

RIJEN - De snelfietsroute F58 tussen Breda en Tilburg krijgt in Rijen een ander traject als het aan B en W van Gilze en Rijen ligt, met bovendien een derde fietsviaduct. De route gaat dan niet via de spoorovergang bij de Vincent van Goghlaan maar steekt bij de nieuw aan te leggen tunnel bij Vijf Eiken onder het spoor door.

De aanleg van de snelfietsroute is een van de provinciale projecten om woonwerk- en toeristisch fietsverkeer te stimuleren. De essentie van een snelfietsroute is dat er zo weinig mogelijk obstakels als kruisingen en spoorwegovergangen zijn om een onbelemmerde doorgang mogelijk te maken. F58 is de duur die het fietsen van het pad kost. Eerder heeft de raad voor het deel in Rijen besloten 819.000 euro bij te dragen.

De route loopt van het station van Breda via Dorst en Rijen naar het station in Tilburg. ,,Het moet een brede fietsbaan worden zoals de fietsallee in de Chaamse bossen. Deze is bedoeld voor alle fietsers, die daarvoor ook de ruimte krijgen", zegt gemeentewoordvoerder Jeroen Leemans.

Maczektunnel

Het gedeelte tussen Tilburg tot aan het station in Rijen aan de noordzijde van het spoor kan eind volgend jaar al klaar zijn. Bij de generaal Maczektunnel komt het eerste fietsviaduct. Het deel tussen Breda en de Vijf Eikenweg in Rijen ten zuiden van het spoor is in Breda ook al volop in ontwikkeling. De route loopt via de Dorst door de bossen over de Broodbaan naar de Vijf Eikenweg in Rijen.

Volledig scherm In Rijen komen drie fietsviaducten zodat de gebruikers van de nieuwe snelfietsroute F58 zo weinig mogelijk obstakels tegenkomen. Deze geeft een beeld van de situatie bij de Generaal Maczektunnel. © Illustratie gemeente Gilze en Rijen

Het middenstuk tussen de Vijf Eikenweg en het station vormt het knelpunt. Het fietstraject stuit hier aan weerszijde op de aanleg van de twee spooronderdoorgangen in het dorp. De realisatie daarvan duurt nog enkele jaren. Wel was het fietstraject al uitgestippeld. Vanaf het station aan de noordzijde van het spoor verder via het tweede fietsviaduct tot aan de spoorovergang Vincent van Goghstraat, waar de oversteek naar het zuiden is en zo verder naar de Vijf Eikenweg.

Barrière

Daar willen B en W nu van afzien. Het voorstel is om de fietsroute aan de noordzijde van het spoor te laten doorlopen tot aan de nieuwe tunnel bij Vijf Eiken. De provincie legt daar samen met de tunnel het derde fietsviaduct aan over de weg die aan de andere zijde van de Vijf Eikenweg via een lus aansluit op de Broodbaan en richting Breda. Dat scheelt een barrière voor fietsers op het drukke spoor. ,,Deze oplossing is mede met omwonenden tot stand gekomen", zegt de woordvoerder.

De commissie Ruimte praat in de vergadering van 13 oktober over het voorstel.