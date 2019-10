‘Snel woningen bouwen in Den Hout en Oosteind’

Het Rotterdams stedenbouwkundig bureau BGSV gaat de bouwlocaties in Den Hout nog dit jaar in kaart brengen. Oosteind volgt in 2020. Bij de keuze van de bouwplekken krijgen de bewoners van de dorpen een grote rol toebedeeld. Met dat voorstel is de gemeenteraad gisteravond akkoord gegaan. ,,Als het bestemmingsplan het toelaat, kunnen we snel bouwen. Dat is de bedoeling", zo stelt Willemsen optimistisch.