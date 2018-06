Sneaker Wolluk, Waalwijkers kunnen zelf ontworpen sneakers winnen

Wie mee wil doen, kan zich inschrijven via de site eventbrite.nl. ,,Dan krijg je een ontwerptekening en alle andere voorwaarden", aldus de organisatie. Ontwerpen moeten voor 20 augustus 10.00 uur worden ingeleverd bij de bibliotheek in Waalwijk en wie kans wil maken op de hoofdprijs moet 24 of 25 augustus mee kunnen doen aan een workshop. ,,Om een ontwerptekening te kunnen vertalen naar een echte sneaker, is een driedimensionaal ontwerp nodig. Dat ontwerp gaan de deelnemers zelf maken onder begeleiding van studenten."

Wie mee wil doen moet tussen de 12 en 30 jaar oud zijn, in de gemeente Waalwijk wonen of er naar school gaan. Jongeren uit de rest van De Langstraat, die niet of niet meer in Waalwijk op school zitten, mogen niet meedoen, beaamt de organisatie. ,,Sneaker Wolluk, het heet niet voor niets zo. Het is een pilot project waarbij we zoveel mogelijk Waalwijkers willen betrekken bij de ontwikkeling van het nieuwe schoenenmuseum. De regio is belangrijk, maar dat is voor een mogelijk volgende editie wanneer de pilot goed uitpakt."