Snackbareigenaar is niet onder de indruk van overvaller en jaagt hem weg

UPDATE | VIDEO Leerlingen basisschool De Schittering krijgen schone lucht: gemeente betaalt 140.000 euro

23:19 HOOGE ZWALUWE - Het einde is in zicht voor de klimaatproblemen in basisschool De Schittering. De gemeente stopt ruim 140.000 euro in koelsystemen en aanvullend onderzoek naar de luchtkwaliteit. Ook ondersteunt ze het schoolbestuur in de financiering van een tropendak met zonnepanelen.