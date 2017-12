'Smeerlap, ik maak je kapot!'

Quote Ik wil best een contract tekenen, maar niet als het niet deugt. Nou toen begon ze in de hal van de flat te tieren en te schelden Jan van de Corput Bedreigd worden door iemand die ingehuurd is om je te komen helpen. Het is de omgekeerde wereld. Na de eerste dag dat Laverna zorg had verleend bij het echtpaar, was Jan van de Corput aanvankelijk zeer tevreden over de nieuwe zorgverlener. ,,Ik dacht 'nu hebben we een lot uit de loterij'", zo goed beviel het. Hij weigerde echter een contract te ondertekenen, omdat de datum van de geleverde zorg er niet op stond. Van de Corput: ,,Dat moet je nooit ondertekenen, want dan kunnen ze invullen wat ze willen. Ik wil best een contract tekenen, maar niet als het niet deugt. Nou toen begon ze in de hal van de flat te tieren en te schelden."

Geïntimideerd

Quote Ik riep wel tien keer 'Ga mijn huis uit. Ga mijn huis uit' Jan van de Corput Buren die de herrie horen, doen snel hun deur dicht. De vroegere huisschilder uit Den Haag is niet bang uitgevallen, maar voelt zich zo geïntimideerd door de directrice dat hij de politie belt. ,,Toen ze dat zag, vloog ze me aan." Van de Corput laat de grote blauwe plek op zijn pols zien. In zijn arm zit ook een snee van de nagels van de vrouw en hij kan zijn wijsvinger niet meer buigen. ,,Ze wilde de telefoon afpakken, maar dat liet ik niet gebeuren. Ik riep wel tien keer 'Ga mijn huis uit. Ga mijn huis uit'. Toen ik verbinding kreeg met de politie ging ze er als een speer vandoor."

'Het is allemaal opgeblazen meneer'

Directrice Ivonne Aroma wil er niet veel over kwijt: ,,Het is allemaal opgeblazen meneer. Verder zeg ik er niets over.” Ook over de onderzoeken van de politie, gemeente Oosterhout en de Inspectie Gezondheidszorg naar Laverna wil ze niets zeggen.

Van de Corput is geschrokken van de agressie van de vrouw, maar bang is hij niet. ,,Ik wist niet wat me overkwam. Dit is toch niet normaal? Mijn vrouw Seline ligt op een bed in de woonkamer. Zij vond het allemaal erg angstig en is geschrokken van het gegil in de gang."

'Zeer ernstig signaal'

Quote Ik vind dit dus een zeer ernstig signaal, zeker gezien deze persoonlijke situatie Wethouder Marianne Witte Wethouder Marian Witte is geschrokken van het incident. "Veiligheid staat voor ons voorop. Ik vind dit dus een zeer ernstig signaal, zeker gezien deze persoonlijke situatie. In dit specifieke geval ontvingen deze mensen zorg vanuit de Wet langdurige zorg, die wordt geregeld door het zorgkantoor. Maar als gemeente hebben we een contract met deze aanbieder voor dagbesteding vanuit de Wmo. Gelet op de ernst van het signaal zijn we aan het onderzoeken wat mogelijke juridische vervolgstappen zijn. Tot die tijd doen wij geen zaken met deze partij."

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) geeft aan dat er een onderzoek naar Laverna loopt. ,,Wij doen hierover geen nadere mededelingen in belang van het lopende onderzoek", aldus een woordvoerder.

Aangifte

Van de Corput is zo boos over wat er gebeurd is, dat hij aangifte van huisvredebreuk bij de politie heeft gedaan. Aangifte van mishandeling had volgens de politie geen zin, omdat niet te bewijzen valt of de vrouw hem met opzet wilde verwonden. ,,Ik wil voorkomen dat andere ouderen slachtoffer van dit bedrijf worden", zegt van de Corput ferm.