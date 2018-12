Sluiting pand ‘funest’ voor Van Wanrooy Transport

Gratis parkeren bij Forvm in december­week­ein­den

12 december OOSTERHOUT - Parkeergarage Forvm aan het Bouwlingplein in Oosterhout zet de komende decemberweekeinden de deuren of liever gezegd de hekken open voor winkelend publiek dat gratis in het centrum wil parkeren. De parkeergarage beschikt over 120 plaatsen.