Sluiting drugspand Stationsweg in Geertruidenberg

Oudere vrouw met coronavi­rus opgenomen in Amphia Ziekenhuis Breda

13:35 BREDA - Ook in het Amphia Ziekenhuis in Breda is een patiënte met het coronavirus opgenomen. Het gaat om een oudere vrouw uit de regio die op één van de quarantainekamers in het ziekenhuis ligt. Ze maakt het naar omstandigheden goed.