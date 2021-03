Sluiting dreigt voor dagopvang in Rijen, juiste vergunning ontbreekt

Bij het reisbureau wordt weer geboekt: ‘Geen garantie dat restau­rants open zijn, we hebben geen glazen bol’

7 maart Wat als mijn vakantieland de grenzen sluit? Of als ik voor vertrek positief test op corona? Het zijn vragen die leven bij mensen die een vakantie willen boeken. Maar in sommige gevallen hebben de reisspecialisten daar ook geen antwoord op. ,,Dan willen ze de garantie dat winkels en restaurants open zijn en er geen mondkapjesplicht is, maar wij hebben ook geen glazen bol.”