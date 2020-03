Sluipwespen en mezen ingezet tegen eikenprocessierups in gemeente Gilze en Rijen

In Rijen zou de benodigde beplanting tijdens Boomfeestdag in de grond worden gestoken. Maar vanwege de uitbraak van het coronavirus is dat evenement afgelast. In plaats daarvan zijn de leden van de Groene Brigade van de Natuur- en Landschapsvereniging Gilze en Rijen aan de slag gegaan. Ze hebben daar meidoorn, linde, vlierbes, lijsterbes, sleedoorn, bezembrem en liguster geplant. Ook zijn broedkasten voor mezen opgehangen.



De planten en bomen op de twee andere locaties worden door de gemeente aangebracht. Als de proef een succes is, wordt het aantal plekken uitgebreid.