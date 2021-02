Sloopbank brengt vaart in afbreken overtollige bijgebouwen buitengebied

RIJEN - Om bij boerderijen in het buitengebied die een woonbestemming krijgen sneller bijgebouwen te laten slopen wil Gilze en Rijen een sloopbank instellen. Wie wat extra schuurruimte wil kan ruilen met een onwillige sloper. Onnodige schuren blijven nu vaak staan. De bank is een soort marktplaats voor vraag en aanbod. Dat schrijven B en W in een voorstel aan de commissie Ruimte.

Steeds meer boeren houden het voor gezien. Omdat ze geen opvolging hebben, omdat ze iets anders willen gaan doen of bijvoorbeeld omdat ze op leeftijd zijn en naar een verzorgingstehuis verhuizen. Uit een inventarisatie In Gilze en Rijen blijkt dat het vooralsnog om 26 boerderijen/veehouders gaat.

Camping

In driekwart van de gevallen willen zij de boerderij/veehouderij een woonbestemming geven. In een kwart van de gevallen wordt een ander bedrijf gevestigd, zoals een camping. Als er een woonbestemming komt dan moeten de bedrijfsgebouwen/stallen plat. In de gemeente gaat het om 25.000 vierkante meter. Een garage/schuur van 100 m2 is dan nog toegestaan.

Vaak ontstaat vertraging als te rigide aan de maximale maat wordt vastgehouden. Dus wordt voorgesteld bij bewoners in het buitengebied tegen betaling een schuur/garage toe te staan tot 200 m2. Het geld dat deze verruiming oplevert gaat in een fonds dat gebruikt kan worden als subsidie om oude bijgebouwen sneller te laten slopen. Wel wordt gekeken of er geen overlast is en het past in de omgeving.

Potje

In de eerste fase van de regeling worden nu vraag en aanbod bij elkaar gebracht in de sloopbank. Dat is niet veel meer dan een lijst die de gemeente heeft en opvraagbaar is. Fase twee laat nog wat langer op zich wachten. Die gaat over het storten van geld in een potje door bewoners van het buitengebied die een grotere schuur/garage willen dan de reguliere 100 m2.

De opbrengst kan als subsidie worden ingezet om meer vaart te krijgen in de sloop van ontsierende bijgebouwen in het buitengebied, waardoor het aanzicht verbetert. Ook wordt bekeken of het mogelijk is het systeem te koppelen aan verduurzaming van gebouwen. De regeling geldt ook voor Baarle-Nassau en Alphen-Chaam. De provincie stemt in met dit plan tegen verrommeling en verkrotting in het buitengebied.