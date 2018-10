Sloop van de Ganshoek Lage Zwaluwe: ‘Het lijkt wel een slagveld’

Het oude pand aan de Dominee Jamesstraat was na 44 jaar helemaal op. De sloop van het voormalige bejaardenhuis is inmiddels in volle gang. ,,Twee maanden geleden zijn de laatste bewoners al over verhuisd. Maar er was nog veel tijd nodig om alle ruimtes leeg te halen. Daarna was de sleuteloverdracht. Nu is Woonvizier de eigenaar”, aldus Naomi de Jong uit Breda.