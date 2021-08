Sloop eerste stap naar Integraal Kindcentrum en nieuwe sporthal

RAAMSDONKSVEER - Burgemeester Marian Witte kroop in een kraan om een stukje van sporthal Parkzicht te slopen. Het was het startsein voor de bouw van een Integraal Kindcentrum en een nieuwe sportaccommodatie. Althans, officieus.

RAAMSDONKSVEER - Burgemeester Marian Witte start de sloop symbolisch

De kinderen van burgemeester Marian Witte speelden soft- en honkbal. In de winter werd voor de trainingen uitgeweken naar sporthal Parkzicht.

Daarvan rest niet meer dan herinneringen: in november 2020 is de sportaccommodatie in Raamsdonksveer gesloten. Sterker nog: afgelopen maandag is Vissers Sloopwerken uit Oosterhout gestart met het onttakelen van het volledig uitgeleefde gebouw.

Donderdag kroop Witte in de cabine van een van de drie kranen om een damwand te verwijderen, daarna een gat in de muur te beuken om een bobcat toegang te verschaffen. Met dit materieel zal de vloer ‘geveegd’ worden: kunstgras en zeil verwijderen. Dat hoort zo als je in het kader van duurzaamheid zo veel mogelijk sloopmateriaal wilt sorteren.

Dekking

Met dit stukje sloopwerk gaf Witte officieus het startsein voor de realisatie van één basisschool met Integraal Kindcentrum op locatie Parkzicht. En een nieuwe sporthal. Officieus, want de fusiegesprekken tussen de basisscholen De Vonder en de Wilsdonck zijn nog niet verstomd. En ook de besluitvorming rondom de sporthal moet nog een kaap ronden: de puzzel rondom de financiële dekking is nog niet gelegd.

RAAMSDONKSVEER - Sporthal Parkzicht wordt gesloopt

Witte is blij dat de sloop is gestart, later dan gedacht: het afsluiten van de elektra kostte meer tijd. ,,De buurt had overlast, want jongeren braken in de sporthal. En daarmee kwam tevens de veiligheid in het geding.” Al was die aardig ingedamd, want na de sluiting zijn alle delen in het gebouw die gevaar op zouden kunnen leveren geborgd.

Quote Voor veel verenigin­gen is het nu lastig, ze zijn in allerlei andere gebouwen onderge­bracht Marian Witte, burgemeester

Witte hoopt dat én de school én de sporthal in 2023 kunnen worden opgeleverd. ,,Voor veel verenigingen is het nu lastig, ze zijn in allerlei andere gebouwen ondergebracht. Tijdelijk, maar dat moet niet te lang blijven duren.”

Maar eerst moet Parkzicht wijken. ,,Dat zal niet zo’n probleem zijn”, verwacht Ronald Heijmans, account- en omgevingsmanager van Vissers. ,,Het is een vierkante bak, vooral lucht. Nee, we zijn nog geen gekke dingen tegengekomen. Binnen vier, vijf weken zijn we klaar.” De resten opgeruimd, wat rest: nostalgie.