Slipjacht in Den Hout is meer dan alleen sherry drinken

De landerijen rond Den Hout zijn uitstekend geschikt voor het houden van een slipjacht. Het jachtspel van honden, paarden en hun ruiters gaat niet om het vangen van wild, maar het volgen van een geurspoor. Verder lijkt een slipjacht veel op een traditionele Engelse vossenjacht. De vos was in de 17e eeuw een favoriet jachtobject. In eerste instantie omdat de rode vos de pest overdroeg, later vooral om het vee te beschermen. Hoewel het dus van oorsprong een Engelse traditie behelst, heeft de slipjacht in Nederland een status van beschermd cultureel erfgoed en kreeg het een plaats op de lijst van Immaterieel Erfgoed van Unesco.

Aristocratisch aandoende kledij

Het is nog geen twaalf uur als in ‘t Klosterke aan de Houtse Heuvel een paar dozijn veelal jonge ruiters samenkomen. De dames en heren zijn gestoken in bijna aristocratisch aandoende kledij, waar een groene tweedjas de boventoon voert. Aan de bar wordt warme whisky besteld. Mede-organisator Quirijn Kalkman laat de in meerdere opzichten warme drank goed smaken. ,,Het hoort erbij, hè”, weet hij te melden over de drank. Kalkman doelt daarbij op de redelijke rol die sherry speelt in deze traditie. Halverwege de vier hunts (de slipjacht wordt verdeeld in vier etappes) is er de sherrystop. In Den Hout gebeurde dat bij de boerderij van Kees de Jong, aan het Eind van Den Hout.

Het is voor het eerst sinds jaren dat de slipjacht in en rond Den Hout wordt gehouden. Kalkman zegt daarover: ,,Ik was Simon van Gils helemaal uit het oog verloren, maar onlangs kon ik hem weer contacten. Hij als echte Houtenaar heeft voor ons geregeld dat we bij alle boeren over de landerijen mogen. En Den Hout heeft echt onze voorkeur om de slipjacht te houden: veel weilanden die wat hoger liggen en goed gedraineerd zijn. En wat is er nu prachtiger dan in dit café ‘t Klosterke samen te komen? Het lijkt toch net of we hier in Engeland zijn?”