Slingerend rijgedrag resulteert in aanhouding van man met drugs op A27 bij Oosterhout

Henneplucht

Omdat de agenten een sterke henneplucht roken, moest de 19-jarige bestuurder uit Frankrijk meewerken aan een speekseltest. Die bleek negatief, wat betekent dat de man niet onder invloed van drugs achter het stuur zat. Toch hadden de politiemensen de indruk dat er drugs in het voertuig aanwezig waren. En inderdaad: dat klopte. De 22-jarige bijrijder had zo'n 40 gram hennep en 50 gram hasj bij zich. Hij is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau, waar hij een verklaring heeft afgelegd. De verdovende middelen zijn in beslag genomen.

Nieuwe eigenaar

Bij verdere controle kwamen de agenten erachter dat de auto waarin het duo reed, in het najaar van 2020 verkocht was. Als een auto in Frankrijk naar een andere eigenaar gaat, wordt op het kentekenbewijs van de huidige eigenaar het woordje ‘vendu’ geschreven, plus een datum waarop het voertuig is verkocht. ‘Vendu’ betekent ‘verkocht'. De nieuwe eigenaar heeft daarna 30 dagen de tijd om het voertuig op zijn of haar naam over te schrijven. Als dat gebeurt, krijgt diegene een volledig nieuw, onbeschreven kentekenbewijs. In dit geval was de auto verkocht, maar niet op naam van de nieuwe eigenaar gezet. En dat mag niet. Het voertuig is in beslag genomen.