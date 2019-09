Slimme lantaarnpalen langs Streeplandsedijk in Lage Zwaluwe

Eis twee keer vijf jaar cel tegen Rijenaar met enorm drugslab

15:52 RIJEN/BREDA - De officier van justitie wil dat de 38-jarige Rijenaar Freddy T. in totaal tien jaar de cel in gaat. Hij stond dinsdag samen met zijn vader Evert T. (68) terecht in de rechtbank in Breda, omdat hij vorig jaar betrokken zou zijn bij een enorm drugslab in Rijen. Tegen vader is 106 dagen gevangenisstraf geëist.