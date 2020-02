Slim boeren in een veranderend klimaat: ‘Elke grond heeft zijn gebruiksaanwijzing’

‘Ooster­hout­se jaarwisse­ling niet extreem verlopen’

4 februari OOSTERHOUT - De jaarwisseling is in Oosterhout niet heel onrustig verlopen. ,,Zover bekend levert het geen extreem totaalbeeld op”, concludeert het college van B en W. ,,Uiteraard beseffen we dat de impact van een incident groot kan zijn, wij vinden elk incident er één te veel.”