Slijpers zien eerste symptomen van schaatskoorts: ‘Het wordt een gekkenhuis’

Fabian van Hal (24) wil voor Splinter de Kamer in: ‘Ik ben hartstikke links, maar ook kritisch’

7 februari GEERTRUIDENBERG Hij is nog maar 24 jaar en kandidaat voor een zetel in de Tweede Kamer. Fabian van Hal uit Geertruidenberg staat op plek 3 van Splinter. ,,Ik hou er rekening mee dat ik in de Tweede Kamer kan komen".