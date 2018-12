Sligro vertrekt uit Gilze, vertraging nieuwbouw Breda

GILZE/BREDA - Het distributiecentrum van Sligro aan de Burgemeester Krollaan op bedrijventerrein Broekakkers in Gilze verhuist naar een nieuwbouw in Breda. Wanneer is nog niet duidelijk. Er is vertraging opgelopen omdat onderzoek nodig is naar aanwezigheid van vleermuizen.

Het distributiecentrum van Sligro in Gilze is een groot gebouw met liefst 82 laad- en losstations, enkele grote ruimten voor opslag van in totaal 25.000 m2 en meer dan honderd parkeerplaatsen. Dagelijks bezorgt het bedrijf goederen in de verre regio.

Tevreden

Woordvoerder Wilco Jansen zegt dat het concern al die jaren tevreden was over de locatie vlak bij de af- en oprit van de A58. ,,Gilze is op zich een prima locatie.’’ De redenen voor vertrek hebben volgens de woordvoerder dan ook niet te maken met onvrede, maar met de combinatie van een gebrek aan mogelijkheden van de gebouwen en wijzigingen binnen het concern.

Heineken

,,Het pand was niet meer geschikt voor wat wij willen. Dan heb je het bijvoorbeeld over de te gering geworden hoogte voor opslag en uitbreidingsmogelijkheden. Verder was de locatie ook niet meer goed. Onder meer omdat we vorig jaar ook de distributie zijn gaan doen voor Heineken Nederland. We zochten daarom een plek iets meer richting West-Brabant”, legt Jansen uit.

De verhuizing uit Gilze staat niet op zich. Deze past in de landelijke strategie van Sligro. Zo verhuist bijvoorbeeld de Sligro in Enschede naar Deventer. En zo is er op diverse plaatsen in het land sprake van een herschikking.

Nieuwbouw

De vestiging in Gilze blijft in gebruik tot de nieuwbouw aan de Kapittelweg in Breda klaar is. Het nieuwe centrum komt op de plek van de voormalige Philipsfabrieken met een voorlopige uitrit aan de Charles Petitweg. Wanneer dat klaar is, blijft de vraag. ,,Er is enige vertraging ontstaan vanwege een onderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen. Daar is een specifieke vergunning voor nodig’’, zegt Jansen. Een jaar lang moet dan gemonitord worden of er vleermuizen zijn.

Vrachtverkeer

Verder kunnen buurtbewoners in Breda dwarsliggen. Zij vrezen een forse toename van vrachtverkeer en een aantasting van de verkeersveiligheid. Jansen verwacht dat de bouw van het nieuwe centrum toch vrij snel kan beginnen. ,,Je hebt de normale bezwaren. Op deze plek was al sprake van een bedrijventerrein, dus daar zien wij geen grote drempels.”