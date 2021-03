Slechts één persoon valt flauw, vanwege het prikken zelf, bij massa-vaccinatie in Oosterhout

Sportscho­len in actie tegen gedwongen coronaslui­ting: ‘We zijn 30 procent van onze klanten kwijt’

28 februari BREDA/OOSTERHOUT - Onmiskenbaar groeit het verzet tegen de coronamaatregelen. Steeds meer beroepsgroepen laten weten dat ze kopje onder dreigen te gaan. In Breda deed de horeca het door een picknick in het centrum, landelijk kwamen de sportscholen in actie door deze zaterdag ondanks de sluiting toch lessen te verzorgen. Ook in deze regio sloten sportscholen zich aan.