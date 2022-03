Slecht berijdbaar en regenwater dat blijft staan, maar nu is het genoeg voor de Onderdijk in Wagenberg

WAGENBERG - Er komt een straat bij in Wagenberg waar auto’s straks alleen nog te gast zijn. Bij onderhoudswerkzaamheden wordt de Onderdijk ingericht als fietsstraat.

De Onderdijk krijgt door verschillende bewoners en gebruikers momenteel de score ‘slecht berijdbaar’ toegekend en bij hevige regenval blijft bovendien het water tijdelijk op straat staan. Dat blijkt uit de dorpsschouw van vorig jaar.

,,Tijdens de ‘melding op locatie’ (dorpsschouw) in Wagenberg is er door enkele bewoners en de dorpsraad Wagenberg het verzoek gedaan deze weg aan te pakken. De weg was volgens technische maatstaven nog niet aan de beurt, maar de Onderdijk kwam als belangrijke prioriteit van de dorpsschouw naar voren”, laat de gemeentewoordvoerder weten.

Uitstraling

Met het onderhoud wordt er tevens aan een andere wens gehoor gegeven, namelijk om de straat in te richten als fietsstraat. In 2020 werd de Parallelweg verderop in het dorp ook een fietsstraat. De Onderdijk zal eenzelfde uitstraling krijgen.

Bij de werkzaamheden wordt de hele rijbaan opnieuw ingericht, maar de fundering blijft. Ook de afwatering wordt verbeterd. Op dit moment wordt nog onderzocht waar de wateroverlast precies vandaan komt, maar de gemeente verwacht dat deze veroorzaakt wordt door het riool in de Gomarusstraat.

Planning

De werkzaamheden zitten nu nog in een voorbereidende fase. Op 7 april zijn medewerkers van de gemeente tussen 16.00 en 17.30 in de straat aanwezig voor vragen en reacties. Aanbesteding volgt eind tweede kwartaal. Het doel is om na de bouwvak te starten met de uitvoering.