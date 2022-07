Slapende automobilist rijdt boom uit de grond in Rijen

Met video Omstanders redden man uit brandende auto

OOSTERHOUT - Omstanders twijfelden geen moment toen zij zagen hoe een auto tegen een boom botste in Oosterhout. Ze sloegen de ruit van de auto in, deden de deur open en haalden de bestuurder uit het voertuig. Niet lang daarna stond de auto in lichterlaaie.

