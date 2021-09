Slapen in een kerk: het kan in Geertruidenberg, mét dikke matrassen en een douche

Dit is de nieuwe baas van de recherche in de regio: ‘We weten wie de criminele kernspe­lers zijn’

1 september BREDA - De regiorecherche in West-Brabant en Zeeland gaat de komende jaren 'veel nieuwe mensen’ aantrekken voor de aanpak van digitale criminaliteit en het interpreteren van verzamelde (mega)data. Dat is hard nodig nu de verwerking van digitale gegevens ‘op elk niveau in de opsporing’ alsmaar belangrijker wordt.