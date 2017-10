Slagbomen in Mgr. Nolenslaan in Dongen nu al vernield

Op zoek naar het geheim achter het Oktoberfest in Raamsdonksveer: 'Wat ze daar wegzetten, is veel beter dan in München'

17:35 RAAMSDONKSVEER - De kerkklok speelt Oktoberfest-muziek, Lederhosen vliegen over de toonbank bij feestwinkels en profielfoto's op Facebook veranderen plots in Tiroler stijl. De Dongemond is in de ban van het Oktoberfest. Ruim 8.000 bezoekers zitten komend weekend in de grote tent op de 'Wiese' in Raamsdonksveer. Tien redenen waarom het Oktoberfest zo'n succes is.