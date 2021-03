Slachtoffer van bedrijfsongeval in Hank overleden

Update + Video Ernstig gewonde bij ongeluk met enorme stalen construc­tie Janson Bridging in Hank

8 maart HANK - Een man is maandagmiddag ernstig gewond geraakt bij Janson Bridging aan het Keizersveer in Hank. Hij is vermoedelijk onder een brugonderdeel terechtgekomen en in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht.