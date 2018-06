Slachtoffer dodelijk ongeval bij Made is 16-jarige jongen uit Oosterhout

video Dode en zwaargewon­de bij ernstige aanrijding op A59 bij Made

18:19 MADE - Op de afrit Made van de A59 in de richting van knooppunt Zonzeel heeft zaterdagmiddag even voor 16.30 uur een ernstig ongeluk plaatsgevonden. Daarbij is een persoon overleden. Twee anderen raakten gewond, een van hen zwaargewond.