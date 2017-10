Slachting onder essen in regio Werkendam

Was aanvankelijk de gedachte dat alleen de gewone es door de schimmel werd geveld, die hoop heeft De Witt inmiddels laten varen. ,,Nee hoor, het gaat echt om alle soorten essen.'' De bomenexpert denkt dat de aanval op de es pure pech is. ,,Het heeft volgens mij niets te maken met klimaatverandering bijvoorbeeld. De schimmelziekte is komen overwaaien uit het noordoosten van Europa. Maar een bestrijdingswijze hebben we nog niet kunnen vinden. Er zit dus niets anders op dan de bomen die zijn aangetast, om te halen.'' De schimmel slaat volgens De Witt toe in het voorjaar bij het vormen van nieuw blad. ,,Het begint bovenin de boom en komt steeds lager. Je ziet dan op de stam waterlot. De boom vormt als een soort overlevingsstrategie veel kleine twijgjes. In de winter vormen ze ook enorme trossen met zaad. Dat doet een boom die ziek is, om zoveel mogelijk nakomelingen te produceren.''