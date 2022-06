Sla, kool, bramen en frambozen: eerste oogst van de Oosterhoutse Voedseltuin smaakt naar meer

Plannen voor voedselbos in Den Hout zijn ‘bijna rond’

DEN HOUT - In maart van dit jaar riep Yvonne van de Gevel uit Den Hout gelijkgestemden op om mee te helpen haar plannen voor de aanleg een voedselbos in het dorp te verwezenlijken. Een handvol Houtenaren reageerde positief en is sindsdien in de weer met het uitwerken van de ideeën.

