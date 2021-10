Skatende jongeren Rijen houden afscheidsfeest en hopen op een nieuwe permanente baan

Janet Frankemöl­le trekt lijst CDA Gilze en Rijen bij raadsver­kie­zin­gen in maart

8 oktober RIJEN - Een verrassing is het niet. De ledenvergadering van het CDA heeft fractievoorzitter Janet Frankemölle gekozen als lijsttrekker voor het CDA bij de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. Wel opmerkelijk is dat Alwijn ten Cate direct al als nummer twee is gekozen.